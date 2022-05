Freischaltung am 16. Mai in Dinslaken : Stadtwerke eröffnen neue E-Ladesäule im Averbruch

Freischaltung am 16. Mai in Dinslaken

Dinslaken Die Entscheidung für den Umstieg vom Benziner aufs Elektro-Auto steht und fällt für viele mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur. Die Stadtwerke Dinslaken setzten ihren Ausbau öffentlicher Ladestationen in Dinslaken kontinuierlich fort.

Nach der jüngsten Verdichtung des Angebots in der Innenstadt steht nun einmal mehr die Versorgung in den Stadtteilen im Fokus. Am Montag, 16. Mai, schalten die Stadtwerke im Laufe des Vormittags ihre erste öffentliche Ladestation im Averbruch frei. Sie befindet sich in der für den Ortsteil zentralen Lage an der Buchenstraße Ecke Averbruchstraße. Die Station hat zwei Ladepunkte mit Typ 2 Stecker und einer Leistung von jeweils 22 kW.