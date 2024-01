Abschlussveranstaltung in Dinslaken Das Stadtjubiläum noch einmal ganz besonders erleben

Das große Jubiläumsjahr der Stadt Dinslaken ist selbst schon Geschichte geworden, dabei hat man diese gerade erst ausführlich gefeiert. Wer noch einmal in Erinnerungen an die Feierlichkeiten rund um das 750-jährige Stadtjubiläum schwelgen will, für den hat die Stadt ein Datum parat: Am Sonntag, 3. März 2024, findet in der Kathrin-Türks-Halle die große Abschlussveranstaltung statt.