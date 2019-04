Die Kreis-CDU stimmt gegen Kostenübernahme durch den Kreis : Stadt muss Straßenbahnlinie 903 komplett selbst zahlen

Dinslaken Stellungnahmen zum Kreistags-Beschluss.

Es sei „keine leichte Entscheidung“ gewesen für Heike Terhoff, Heinrich Vahnenbruck und Reinhold Butzkies, die Dinslakener Abgeordneten der CDU-Kreistagsfraktion, sich gegen die Kostenübernahme des Kreises für die Straßenbahnlinie 903 auszusprechen, versichert Frank Berger, Fraktionsvorsitzender der Kreis-CDU. Denn der Beschluss der CDU, FDP/VWG und Grünen bedeutet am Ende, dass die Stadt Dinslaken für den Straßenbahnbetrieb zahlen muss.

Aber sie seinen sich einig: „Es gibt keinen Grund, die 13 anderen Städte und Gemeinden im Kreis dafür zur Kasse zu bitten, denn einen Zuschuss des Kreises hätten genau diese Kommunen durch die Kreisumlage übernehmen müssen.“ Ausschließlich Dinslakener würden die Linie benutzen. Auch das Papier der Bezirksregierung lasse sich „nicht so deuten“, dass der Betrieb der Straßenbahnlinie 903 „eine Pflichtaufgabe“ des Kreises Wesel sei. „Dass die Kosten aus dem städtischen Haushalt zu zahlen sind, ist eine logische Konsequenz“, so Berger. „Allein durch die Senkung des Umlage-Hebesatzes in diesem Jahr wird die Stadt um 1,54 Millionen Euro entlastet – rein rechnerisch ließe sich dadurch der Zuschuss für die Linie 903 gut drei Jahre lang finanzieren.“ Mit dem Beschluss „untergräbt das konservative Lager wissentlich die jahrzehntelang praktizierte Solidarität der Kreis-Kommunen untereinander“, bedauert Gerd Drüten, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion.