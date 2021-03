Kostenpflichtiger Inhalt: Gelände am Hardtfeld in Barmingholten : Stadt Dinslaken buddelt Bauschutt wieder aus

Der Bagger ist auf dem Gelände am Hardtfeld zugange. Hier ließ die Stadt Anfang des Jahres Reste eines Betonfundamentes vergraben und nun wieder ausbuddeln. Stattdessen wird die nun fehlende Bodenmasse mit geeigneter Erde aufgefüllt. Foto: Christian Tobias

Dinslaken Auf einem Arael am Hardtfeld ließ die Stadt die Reste von Gebäudefundamenten im Erdreich verbuddeln. Das sei schon in Ordnung so. Jetzt heißt es, Kommando zurück: Der Beton wurde wieder entfernt – wegen entstandener „Irritationen“.