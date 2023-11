Angebot der Stadt Dinslaken führt den Ofenführerschein ein

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel erklärt, was die Aktion „Ofenführerschein“ erreichen will: „Nach aktuellsten Erkenntnissen ist es möglich, die Feinstaubbelastung, den CO 2 -Ausstoß und die Menge organischer Schadstoffe erheblich zu reduzieren. Voraussetzung ist es, dass die Holzöfen richtig bedient werden“, erläutert Bürgermeisterin Michaela Eislöffel denn Sinn der Aktion. Ofenbesitzer können das Online-Seminar besuchen, wann immer sie wollen. Wer den Ofenführerschein kostenlos absolvieren will, geht auf folgende Internetseite www.ofenakademie.de/dinslaken. Dort kann ein Zugangscode abgefragt werden.