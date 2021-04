Art kann nicht umgesiedelt werden : Absperrung auf Spielplatz wegen streng geschützter Wildbienen

Dinslaken Auf dem Spielplatz an der Verastraße in Dinslaken-Bruch haben sich Wildbienen angesiedelt, die vom Aussterben bedroht sind. Deshalb ist fast der ganze Platz mit Flatterband abgesperrt.

Mit langen Bahnen rot-weißen Flatterbandes ist hinterm Klettergerüst fast der gesamte Kinderspielsplatz an der Verastraße in Dinslaken-Bruch abgesperrt. „Grund dafür seien Wildbienen“, erklärt Bürgermeisterin Michaela Eislöffel in ihrem aktuellen Video an die Bevölkerung, das sie am Freitag veröffentlicht hat. „Eine besonders geschützte Wildbienen-Art nistet hier.“ Die Art sei vom Aussterben bedroht.