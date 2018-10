Dinslaken: Sperrung auf A3 - Frau bei Unfall schwer verletzt

Dinslaken Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Frau auf der A3 bei Dinslaken schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.

Am Sonntagmorgen gegen 07.45 Uhr ist laut Feuerwehr ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Hünxe und Dinslaken-Nord in die Leitplanken geraten. Bei dem Aufprall verletzte sich die Fahrerin so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.