Kooperation mit Special Olympics NRW Kinder für die Bedürfnisse von Behinderten sensibilisieren

Dinslaken · Wie fühlt es sich an, mit körperlichen Beeinträchtigungen leben zu müssen? An Dinslakener Grundschulen können Kinder damit jetzt Erfahrung machen. Was die Special Olympics damit zu tun haben.

25.01.2024 , 13:44 Uhr

Als „Host Town“ (Gastgeberstadt) für die Special Olympics World Games 2023 in Berlin empfing Dinslaken im vergangenen Jahr die Sportler-Delegation der Malediven. Foto: Stadt Dinslaken