Gleichstellungsbeauftragte in Dinslaken „Willkürlich aus dem Amt entfernt“ – SPD-Frauen entsetzt

Zur Versetzung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Dinslaken in den Allgemeinen Dienst hat die Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Frauen im Kreis Wesel Stellung bezogen. Man habe „mit Entsetzen“ zur Kenntnis genommen, dass in der Stadt Dinslaken die kommunale Gleichstellungsbeauftragte „willkürlich aus dem Amt entfernt“ worden sei, heißt es in einer zum Jahreswechsel veröffentlichten Pressemitteilung. „Das Vorgehen gegen eine Amtsträgerin, die engagiert und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gewirkt hat, verurteilen wir entschieden.“