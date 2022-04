Bankangestellte in Dinslaken verhindern Schlimmeres : Seniorin übergibt Betrügern Geld an der Wohnungstür

Seniorin übergibt Betrügern Geld an der Wohnungstür

Bankangestellte in Dinslaken verhindern Schlimmeres

Die Masche ist alt, zieht aber immer noch: Betrüger setzen oftmals ältere Menschen mit Lügengeschichten unter Druck, um an deren Ersparnisse zu gelangen (Symbolfoto). Foto: Shutterstock

Dinslaken Eine 77-jährige Dinslakenerin ist am Donnerstag auf Trickbetrüger hereingefallen, denen sie eine fünstellige Geldsumme aushändigte.

Die Täter hatten der Frau weiß gemacht, ihre Tochter säße in Haft und könne nur durch eine Kaution frei kommen. Die Masche ist bekannt, die Polizei warnt davor seit Jahren. Doch hatte die Frau davon offenbar noch nichts gehört. Sie übergab das Geld, das sie Hause in ihrer Wohnung im Averbruch aufbewahrte, einem unbekannten Mann an der Wohnungstür.