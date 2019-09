Fall in Dinslaken-Feldmark : Täter bringen Seniorin mit Enkeltrick um Ersparnisse

Fall in Dinslaken-Feldmark

Dinslaken Tat geschah am Donnerstag.

Die Seniorin erhielt einen Anruf von einem Mann, der sich als ihr Neffe ausgab. Er erzählte ihr, er sei angetrunken in einen Unfall geraten und brauche nun eine größere Menge Bargeld, um den Unfallgegegner davon abzubringen, Anzeige zu erstatten. Da die 85-Jährige tatsächlich einen größeren Betrag in ihrer Wohnung aufbewahrte, vereinbarte man eine Übergabe. Etwa eine Stunde später erschien der sogenannte „notarielle Kurier“, dem sie die Summe übergab. Dieser Bote war ein etwa 50-jähriger Mann mit dunkel- bis mittelblonden, kurzen Haaren.

Die Polizei rät, vorsichtig zu sein, wenn jemand telefonisch um Geld bittet. Man sollte einfach auflegen, wenn ein angeblicher Verwandter das tue. Sollte man im Zweifel sein, ist es eine Möglichkeit, die betreffende Person selbst unter bekannten Nummern oder auf anderen sicheren Wegen zu kontaktieren, um sich zu vergewissern, dass man es wirklich mit dem Verwandten zu tun hatte. Und die Polizei rät: „Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.“ Außerdem sollte man sich auf jeden Fall an die Polizei wenden, wenn man selbst Opfer geworden sei, und Anzeige erstatten. Für Fragen sind Beamte von Kriminalprävention und Opferschutz in Wesel erreichbar, Schillstraße 46, 46483 Wesel, Telefon 0281 107-4420.