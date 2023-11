Neutor-Galerie in Dinslaken Wunschbaum soll bedürftigen Senioren eine Freude bereiten

Es gibt ihn wieder: den Senioren-Wunschbaum in der Neutor-Galerie. Zum sechsten Mal in Folge will das Shopping-Center gemeinsam mit dem Verein Bürgerhilfe Dinslaken bedürftigen Senioren in Dinslaken eine Freude bereiten. Eröffnet wurde der Wunschbaum jetzt von der stellvertretenden Bürgermeisterin Stefanie Weyland.