SEK-Einsatz an Schule in Dinslaken : 19-Jähriger führt Polizei zu vergrabener Schreckschusswaffe

SEK-Einsatz an Schule in Dinslaken

Update Dinslaken Ein 19-jähriger Mann hat sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet und die Ermittler zu der gesuchten Waffe geführt. Es handelt sich um eine Schreckschusspistole. Er hatte sie in Lohberg vergraben.

Im Zuge des Polizeieinsatzes an der Ernst-Barlach-Gesamtschule in Dinslaken hatte die Polizei am Mittwochabend drei Personen festgenommen. Es handelt sich um zwei 16 Jahre alte Gesamtschüler und einen 19-jährigen Mann aus Dinslaken. Alle drei sind nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Auch die Schusswaffe, nach der Spezialeinsatzkräften der Polizei das Schulgelände und die Schule durchsucht haben, wurde gefunden.