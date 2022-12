Schwangere in Dinslaken über ihre Hoffnung „Damit die Welt ein besserer Ort wird“

An den Moment, als sie wusste, dass sie schwanger ist, kann sich Annalena Beerlage gut erinnern – an das, was sie gefühlt hat: „Pure Freude“, sagt die 31-Jährige. Lange hat sie es mit ihrem Partner versucht. Und dann war sie doch „total überrascht“, als es ganz unverhofft so weit war. Es ist ihr erstes Kind. Es wird ein Mädchen.