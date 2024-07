Betrugsfall in Voerde Schockanruf – 83-Jährige um große Geldsumme gebracht

Dinslaken · Sie gaben vor, Anwälte zu sein, und konfrontierten eine betagte Dinslakenerin mit einer schockierenden Nachricht. Am Ende übergab sie Geld an einen Unbekannten. Was die Polizei Senioren und ihren Angehörigen rät.

08.07.2024 , 15:15 Uhr

Eine Seniorin wurde Opfer eines Schockanrufs. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine 83-jährige Dinslakenerin ist Opfer eines Schockanrufs geworden. Wie die Polizei berichtet, erhielt die 83-Jährige am Freitag mehrere Anrufe von einer angeblichen Rechtsanwältin, die ihr mitteilte, dass ihre Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person gestorben sei. So fällt man auf böse Tricks nicht rein Tipps der Polizei So fällt man auf böse Tricks nicht rein Um die Enkelin vor einer möglichen Gefängnisstrafe zu bewahren, forderte die „Anwältin“ Bargeld und Schmuck der Seniorin. Nachdem die Seniorin einen höheren Bargeldbetrag von ihrer Bank abgeholt hatte, holte ein Mann das Geld bei ihr ab. „Solche Anrufe kommen immer wieder vor“, warnt die Polizei. Betrüger versuchten unter einem Vorwand, an hohe Bargeldbeträge und Schmuck vorwiegend von Senioren zu erlangen. Sie rät: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld, Gold oder Schmuck bittet: Behörden verlangen am Telefon in Deutschland keine Übergabe von hohen Bargeldsummen von Bürgerinnen und Bürgern.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel, Verwandter oder eine Amtsperson, Geld von Ihnen fordert. Auch wenn man Ihnen sagt, dass sie nicht auflegen sollen.

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die Verwandten an.

Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.

Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte oder andere Personen ihres Vertrauens.

Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. Die Polizei richtet sich auch an jüngere Angehörige: „Klären Sie Ihre lebensälteren Eltern, Großeltern, Freunde und Nachbarn über die Maschen der Betrüger auf“, appelliert die Polizei.

(fbl)