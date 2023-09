Kripo ermittelt Schlägerei in Tiefgarage – Streitschlichtung eskaliert

Am Ort des Geschehens fanden die Beamten persönliche Gegenstände, die keinem der Angetroffenen gehörten. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Kurze Zeit später meldeten sich drei Männer im Alter von 17 bis 18 Jahren bei der Polizei in Dinslaken und erkundigten sich nach den sichergestellten Gegenständen. Die drei jungen Männer stehen nun im dringenden Verdacht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein.