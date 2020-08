Zeugen gesucht : Rucksackräuber schlagen Frau bewusstlos

Dinslaken Nach einem Überfall in einem Waldgebiet am letzten Donnerstag sucht die Polizei nach zwei Männern. Die Täter hatten eine Frau bewusstlos geschlagen und danach ihren Rucksack gestohlen.

Die Tat ereignete sich zur Mittagszeit am letzten Donnerstag (30. Juli): In einem Waldstück am Augustaplatz in Dinslaken wurde eine 55-jährige Frau von zwei Männern niedergeschlagen und mehrfach getreten. Anschließend entwendeten die beiden Männer den Rucksack der Frau, die das Bewusstsein verloren hatte. Sie erlitt leichtere Verletzungen. Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung.