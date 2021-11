Manchmal ist Beatmung notwendig : Volle Kinderabteilung im Krankenhaus Dinslaken – RS-Virus-Welle trifft die Kleinsten

Ein Arzt untersucht in einer Kinderklinik einen kleinen Patienten (Symbolbild). Viele Krankenhäuser geraten an Kapazitätsgrenzen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Dinslaken Ein Auslöser einer Erkältungskrankheit, das RS-Virus, füllt derzeit die Kinder-Abteilungen in den Kliniken. So ist es auch in Dinslaken. Es müssen sogar kleine Patienten abgewiesen werden, weil die Station ausgelastet ist.