Dinslakener Feuerwehrleute sind Motorrdfans : Rote Ritter mit schwarzen Kutten

Dinslaken Klaus Stepper, sein Sohn Patrick und Roland Helmes sind Feuerwehrleute und Motorradfahrer in Dinslaken. Um beides verbinden zu können, sind sie Mitglieder der Red Knights.

So wie Klaus Stepper, sein Sohn Patrick Stepper und Roland Helmes. Sie alle sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Dinslaken; Klaus Stepper und sein Sohn beim Löschzug in der Stadtmitte, Roland Helmes beim Löschzug in Oberlohberg. Sie alle fahren zudem gerne Motorrad. Und sind so drei von 30 Mitgliedern des Red Knights MC Dinslaken. Der Club gründete sich im Dezember 2010, als sechster in ganz Deutschland. „Damals, als das Ganze hier noch mehr in den Kinderschuhen steckte, als es das auch jetzt noch tut“, erzählt Klaus Stepper, der Präsident des Dinslakener MCs.