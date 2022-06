In der Integrationsarbeit in Dinslaken engagiert : Rosi Hannemann mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Rosi Hannemann (links) nahm aus den Händen von Integrationsstaatssekretärin Türkeli-Dehnert das Bundesverdienstkreuz entgegen. Foto: MKFFI / H.Severin

Dinslaken Die Dinslakenerin, die sich seit Jahrzehnten für geflüchtete Menschen einsetzt, wurde für ihre Integrationsarbeit mit der Auszeichnung 1. Klasse geehrt.

Natürlich freute sich Rosi Hannemann über das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, obwohl es die Seniorin „nicht so mit Orden hat“, wie sie selbst sagt. Gonca Türkeli-Dehnert, Staatssekretärin im nordrhein-westfälischen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, überreichte der 76-jährigen Dinslakenerin am Dienstag im Rahmen einer kleinen Feierstunde in Düsseldorf das Verdienstkreuz. Es wird für herausragende persönliche Leistungen für das Gemeinwohl sowie für alle besonderen Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Mit dieser Auszeichnung wird der jahrzehntelange Einsatz von Rosi Hannemann im Bereich der sozialen Integration und der Flüchtlingshilfe gewürdigt. Die Seniorin setzt sich seit mittlerweile über drei Jahrzehnten mit viel persönlichem Engagement ehrenamtlich in der Dinslakener Flüchtling- und Integrationsarbeit ein. Sie gehört zu den Mitbegründern des Flüchtlingsrates, der 1990 von Mitgliedern der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden gegründet wurde. „Flüchtlingsarbeit in Dinslaken war von Anfang an Ökumene“, erinnert sich die 76-jährige an die Anfänge.

Sie ist Mitglied im Förderverein Fliehburg, der die Geflüchteten betreut, die in dem städtischen Übergangswohnheim leben. Neben der Organisation von Deutschkursen und Hausaufgabenhilfen unterstützt Rosi Hannemann insbesondere geflüchtete Frauen beim Ankommen in ihrer neuen Heimat. Hannemann gibt ihnen praktische Hilfestellungen im Alltag und leistet seelischen Beistand in schwierigen Situationen. Zudem ist die Dinslakenerin Migrationsbeauftragte der Katholischen Kirchengemeinde St. Vincentius.

„Rosemaria Hannemann ist ein großes Vorbild für uns alle. Sie hat die Flüchtlingsarbeit in Dinslaken maßgeblich geprägt und damit einen wichtigen Beitrag zur Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte geleistet“, sagte Integrationsstaatssekretärin Türkeli-Dehnert, bei der Übergabe des Verdienstordens. Durch ihren Einsatz habe Hannemann auch das gesellschaftliche Miteinander gestärkt. Sie stelle in ihrer Arbeit den Menschen und seine Biografie in den Mittelpunkt. „Im Namen des Bundespräsidenten und der Landesregierung Nordrhein-Westfalen danke ich ihr für diesen herausragenden Einsatz“, so die Staatssekretärin.

Bereits im Jahre 2004 wurde Rosi Hannemann für ihr herausragendes Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Seither hat sie in ihrem selbstlosen Einsatz für geflüchtete Menschen nicht nachgelassen.