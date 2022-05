Unfangreiche Investitionen geplant : Real-Warenhaus in Dinslaken bleibt erhalten

Der Real-Markt an der Thyssenstraße in Dinslaken wird künftig den Namen „Mein Real“ tragen. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Der Markt an der Thyssenstraße wird modernisiert und heißt künftig „Mein Real“. Der Fokus soll auch in Zukunft auf den Frischeabteilungen liegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Selbstbedienungswarenhaus Real an der Thyssenstraße wird modernisiert, außerdem soll das dortige Warenangebot künftig noch umfangreicher sein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ab dem 1. Juli startet Real unter neuer Führung. Denn auch der Markt in Dinslaken gehört zu den bundesweit 64 Standorten, die in Zukunft ein Real-Markt bleiben.

Nachdem die Metro 2018 die Real-Märkte an einen Finanzinvestor verkauft hatte, gingen viele dieser Häuser an andere Besitzer über. Für den Dinslakener Markt fand sich lange Zeit kein Interessent, bis es auch für diesen einen Käufer gab, der das SB-Warenhaus nun weiterführt, künftig unter dem neuen Namen „Mein Real“. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns auch zukünftig als modernes SB-Warenhaus mit einem unschlagbaren Mix aus Lebensmitteln und mit einem großen Sortiment an Nonfood-Produkten gegenüber den Kundinnen und Kunden präsentieren können“, so Matthias Böttcher, Geschäftsleiter bei Real in Dinslaken.

Hierfür sollen in den nächsten drei Jahren umfangreiche Investitionen in die Modernisierung des Standortes erfolgen, die zu wesentlichen Verbesserungen führen und ein modernes Einkaufserlebnis bieten sollen. Dazu gehört auch ein komplett neuer Markenauftritt: Real bekommt unter der Marke „Mein Real“ ein neues Erscheinungsbild. Der Fokus soll auch in Zukunft auf den Frischeabteilungen liegen. Insbesondere das Angebot der Abteilungen für Obst und Gemüse, frisch gebackene Backwaren, Frischetheken für Fleisch, Wurst und Käse sowie für Milch- und Molkereiprodukte und Bio-Produkte wird stark ausgebaut werden, wie das Unternehmen ankündigt. „Dazu werden wir die bereits seit vielen Jahren bestehenden Kooperationen mit unseren lokalen und regionalen Lieferanten noch weiter intensivieren“, so Böttcher.

Das Sortiment von Real umfasst rund 60.000 Artikel. Die Auswahl erstreckt sich dabei von Markenartikeln, Eigenmarkenprodukten über Bio- und Fairtrade-Produkte sowie ein umfangreiches Angebot an vegetarischen und veganen Produkten bis hin zu laktose- und glutenfreien Artikeln.

„Ab Juli profitieren wir auch von dem großen Produktangebot der Rewe Group. In Verbindung mit unserem Nonfood-Angebot werden wir eines der interessantesten und breitesten Sortimente im deutschen Lebensmitteleinzelhandel anbieten können“, so der Geschäftsleiter des Dinslakener Real-Marktes, Matthias Böttcher. Real beabsichtigt nach eigener Aussage auch in Zukunft weiterhin stark in Kundenservices investieren.

Der Real-Markt an der Thyssenstraße wird von montags bis freitags sowie am Samstag in der Zeit von 8 bis 21 Uhr geöffnet sein.

(hsd)