Dinslakener Kommunalpolitik Ratsherr Thomas Giezek fordert die Kündigung des Kämmerers

Schweres Geschütz fährt Ratsherr Thomas Giezek gegen Kämmerer Achim Thomae auf. Giezek, der Mitglied der FDP-Fraktion ist, fordert die Kündigung des Beigeordneten beziehungsweise, dass er abgemahnt wird. Eine entsprechende E-Mail hat er unter anderem an Bürgermeisterin Michaela Eislöffel geschickt. Als Grund für die Kündigung oder die Abmahnung führt Thomas Giezek das Verhalten des Kämmerers in der jüngsten Ratssitzung an. Als die Firma Rödel und Partner ihren Vortrag zum Thema Haushaltssicherung, Vorgehensweise und Sparmaßnahmen vorstellte, sei der Kämmerer aufgestanden und habe sich im Foyer einen Kaffee geholt. „Manche würden sagen, er hat keinen Anstand“, so Giezek. Aus seiner Sicht ist das ein Kündigungsgrund, mindestens aber Anlass für eine Abmahnung. Der Kämmerer habe eine Vorbildfunktion, für seine Mitarbeiter, den Rat sowie für die anwesenden Bürgerinnen und Bürgern. Bei fristloser Kündigung würde die Stadt Dinslaken 160.000 Euro sparen und hätte damit einen Teil der Gegenfinanzierung für die Beraterfirma Rödel und Partner. „Die Ratssitzung ist Arbeitszeit“, argumentiert Thomas Giezek und verweist darauf: „Wer während der Arbeitszeit einen Kaffee trinken geht, riskiert im ungünstigsten Fall seinen Job.“ Er untermauert diese Feststellung, indem er ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm anführt, das eine fristlose Kündigung für rechtens erklärte, weil eine Raumpflegerin sich für eine Kaffeepause nicht ausgestempelt hatte.