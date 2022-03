Tagrid Yousef und Dominik Bulinski : Stadtrat Dinslaken wählt zwei neue Beigeordnete

Dinslaken In geheimer Abstimmung wurden Tagrid Yousef als neue Sozialdezernentin und Dominik Bulinski als künftiger Technischer Beigeordnete der Stadt Dinslaken gewählt. Weiterhin unbesetzt ist die Stelle des Kämmerers.

Es sind zwei wichtige Personalentscheidung für die Stadt Dinslaken. In ihrer jüngsten Sitzung, die in der Kathrin-Türks-Halle stattfand, wählten die Mitglieder des Rates zwei neue Beigeordnete. Die 54-jährige Tagrid Yousef und der 43 Jahre alte Dominik Bulinski sollen nun frühestmöglich ihren Dienst in der Stadtverwaltung aufnehmen. Gewählt worden sind sie für die Dauer von fünf Jahren. Weiterhin gesucht wird ein dritter Beigeordneter oder eine Beigeordnete, der oder die Kämmerer/in werden soll. Ein entsprechender Bewerber war kurzfristig abgesprungen, so dass die dritte zu besetzende Beigeordnetenstelle weiterhin vakant ist.