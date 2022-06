Dringlichkeitsentscheidung in Dinslaken : Rat soll Container-Anschaffung für Flüchtlinge absegnen

Dinslaken Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und die Stadtverwaltung haben zur Anschaffung von Flüchtlings-Containern im März eine Dringlichkeitsentscheidung getroffen. Über die soll der Rat nun nachträglich befinden.

Der Krieg in der Ukraine mache die Unterbringung von Geflüchteten in deutschen Städten und Gemeinden weiterhin zu einem großen Thema, heißt es in dem Papier, das im März unterzeichnet wurde. Neben der Unterbringung in den bestehenden städtischen Unterkünften, privaten Einrichtungen, städtischen Gebäuden oder Hotels sei die Bereitstellung von Containeranlagen eine weitere Möglichkeit, den künftig weiterhin steigenden Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten zu decken. Weil das Problem deutschlandweit bestehe, sei das Angebot an vorhandenen Containeranlagen sehr knapp. Die Stadt Dinslaken habe nun aber ein kurzfristiges Angebot zur Beschaffung mehrerer solcher Anlagen erhalten. Der Beschluss via Dringlichkeitsentscheidung sei nötig, da der Rat wegen der gesetzten Fristen auch kurzfristig nicht einberufen werden könne, um über den Fall zu entscheiden. Eine Reservierung sei wegen der geringen Verfügbarkeit ebenfalls nicht möglich gewesen.