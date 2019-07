Festival in Hünxe : Punks feiern Blümchen beim Ruhrpott Rodeo

Hatte beim Ruhrpott Rodeo ihren Spaß: Blümchen. Foto: RP/Gaasterland

Hünxe Jasmin Wagner, besser bekannt als Pop-Sternchen Blümchen aus den 90ern, stand beim dreitägigen Punk-Festival Ruhrpott Rodeo auf der Bühne. Den Fans gefiel der Auftritt. Auch Sondaschule spielte am Freitagabend.

Ruhrpott Rodeo ist, wenn behaarte Bierbäuche stolz in die Sonne gestreckt werden. Ruhrpott Rodeo ist, wenn warme Jägermeister als Wegzoll getrunken werden. Ruhrpott Rodeo ist, wenn tätowierte Menschen in Lederwesten vor Freude eine Rolle vorwärts machen. Ruhrpott Rodeo ist, wenn Männer in den Fünfzigern zur Ignite-Coverversion von U2s „Sunday Bloody Sunday“ Luftgitarre spielen. Ruhrpott Rodeo ist, wenn auf T-Shirts THC statt AfD steht. Aber ist das dreitägige Punk-Festival auf dem Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe auch Blümchen?

Ja, das ist es. Jasmin Wagner, inzwischen 39 Jahre alt, hatte in den 90er Jahren unter dem Namen Blümchen ihre musikalisch erfolgreichste Zeit. Am Freitag stand das ehemalige Pop-Sternchen tatsächlich beim Ruhrpott Rodeo auf der Bühne. „Ich werde euch jetzt in Grund und Boden raven“, sagte sie im roten Latexmantel und in silbernen Overkneestiefeln zur Begrüßung. Wer nun denkt, dass Punk und Textpassagen wie „Piep, piep, kleiner Satellit; sag ihm, dass es mich noch gibt“ nicht zusammenpassen, der täuscht sich. Blümchen hat seit Jahren eine feste Fanbase beim Ruhrpott Rodeo. „Jasmin, ich will dein Bienchen sein“, stand auf einem selbst gebastelten Schild eines männlichen Besuchers.

Sondaschule-Sänger Tim Kleinrensing. Foto: RP/Gaasterland