Veranstaltung am Donnerstagvormittag : Proteste gegen AfD-Wahlkampf auf dem Neutorplatz

Veranstaltung am Donnerstagvormittag

Das recht große Polizeiaufgebot konnte am Ende wieder abrücken, die Beamten mussten an keiner Stelle eingreifen. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Eine Wahlkampfveranstaltung der AfD auf dem Neutorplatz in Dinslaken ist am Vormittag friedlich verlaufen. Einige Dutzend Akteure, Zuhörer und Demonstranten waren da sowie ein dafür verhältnismäßig großes Polizeiaufgebot.

