Spiel und Spaß Das Programm der Kinderferientage für Sommer und Herbst steht

Der Sommer kann endlich kommen. Die Stadtverwaltung hat das Sommer- und Herbst-Programm für die Dinslakener Kinderferientage (Kifeta) fertiggestellt. Der neue Flyer ist in der Kinder- und Jugendbibliothek, in der Stadtinformation am Rittertor, im Rathaus am Platz d’Agen und im Stadthaus an der Wilhelm-Lantermann-Straße erhältlich. Außerdem findet man ihn und den ausführlichen Kinderferientage-Planer online auf www.dinslaken.de/kifeta-online.