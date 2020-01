In Messehallen von Kalkar : Dinslaken wirbt mit neuer Tourismus-Broschüre

Das Mühlenmuseum wird in der Broschüre auch beworben. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Dinslaken zeigt sich in einer neuen Broschüre von seiner Schokoladenseite.

Der Niederrhein ist eine attraktive Reiseregion für Tages- und Kurzurlaube. Auch Dinslaken hat seinen Stellenwert in dieser Region. Und so wird sich die Stadt am Samstag, 1. Februar, auf der 16. Touristikmesse Niederrhein in den Messehallen im Wunderland Kalkar präsentieren. Eine Fülle von Informationen zu Themen wie Radfahren, Gästeführungen, Natur, Kultur und Shopping wartet auf alle Besucherinnen und Besucher.

Das Team der Dinslakener Stadtverwaltung hat die touristischen Printprodukte in einem neuen Design aufgelegt. Die in diesem Design erschienene Tourismusbroschüre wird ebenso kostenlos ausgegeben wie der aktuelle Stadtführungsflyer mit allen Terminen in diesem Jahr.

Beide Broschüren sind ab sofort auch in der Stadtinformation am Rittertor erhältlich und stehen auf der Homepage der Stadt Dinslaken www.dinslaken.de zum Download zur Verfügung. Weitere touristische Broschüren wie Rundgänge durch Dinslaken und eine Radbroschüre erscheinen im Frühjahr.

Die Messe Kalkar an der Griether Straße 110-120 ist Samstag, 1. Februar, und Sonntag, 2. Februar, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 12 Jahren ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 7 Euro pro Person. Rabattgutscheine im Wert von 2 Euro sind in der Dinslakener Stadtinformation am Rittertor erhältlich. Wegen des Messebesuches bleibt die Stadtinformation am 1. Februar geschlossen. Ab Dienstag, 4. Februar, steht sie wieder zu den normalen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es online: www.touristikmesse-niederrhein.de

(RP)