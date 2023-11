Herbstsynode des Ev. Kirchenkreises Dinslaken Popup-Hochzeiten – bald auch am Niederrhein?

Voerde/Dinslaken · Die Verantwortlichen in den acht Gemeinden des Kirchenkreises Dinslaken sind offen für Neues. Sogar für Popup-Hochzeiten, wie es sie in NRW dieses Jahr erstmals in einer Kölner Kirche gab. Ähnliche Formate hält man für denkbar.

05.11.2023, 16:11 Uhr

In Köln können Paare zu einer „Pop-up-Hochzeit“ gehen 6 Bilder Foto: dpa/Roberto Pfeil

Von Frieder Bluhm

Die Zahlen sind mehr als alarmierend: Ließen sich im Jahre 2011 bundesweit noch rund 48.000 Paare evangelisch trauen, sind es 2021 nur noch rund 18.000. Doch woran liegt das? Wollen Paare nicht mehr Gottes Segen erhalten? Oder muss die Kirche neue Wege gehen? Mit diesen Fragen hat sich laut einer Pressemitteilung jetzt die Herbstsynode des Ev. Kirchenkreises Dinslaken in Götterswickerhamm beschäftigt.