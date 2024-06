Dinslaken Energy Splash Arschbomben & Co – Pool Party für Kinder und Jugendliche im DINamare

Am Samstag, 6. Juli, 14 Uhr, ist es wieder so weit. Das Zephyrus Diskoteam verwandelt den Außenbereich des DINamare in eine Abenteuerlandschaft voller Spiel, Spaß Action und riesigen Wassertieren. Den ersten Energy Splash vor einem Jahr ließen sich über 1.000 Kinder und Jugendliche nicht entgehen.