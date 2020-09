Dinslaken: 31-Jähriger festgenommen : Polizei vereitelt Sprengung eines Geldautomaten

Dinslaken Die Polizei hat ein Trio gestört, das die Sprengung eines Geldautomaten in einem SB-Markt an der Thyssenstraße vorbereitete. Zwei der Männer flüchteten.

Die Polizei hat am vergangenen Sonntag offensichtlich die Sprengung eines Geldautomaten in Dinslaken verhindert. Gegen 0.30 Uhr bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens im Bereich des Real-Marktes an der Thyssenstraße zwei Verdächtige. Das Duo flüchtete zu Fuß. Einer der Männer stieg in einen weißen VW Golf, dessen Fahrer fluchtbereit auf das Duo wartete, und fuhr dann mit dem Fahrzeug in Richtung Oberhausen davon. Der andere Mann, ein 31-jähriger Niederländer, versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Eine Fahndung nach dem VW, bei dem die Bundespolizei einen Hubschrauber einsetzte, verlief bislang ergebnislos.