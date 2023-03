Nach Einbruch in eine Wohnung Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Dinslaken · Verdächtiges Verhalten hat Polizisten in Zivil auf einen 44-Jährigen aufmerksam gemacht. Und tatsächlich fanden sie bei dem Verdächtigen und in dessen Auto sowohl Einbruchswerkzeug als auch mutmaßliches Diebesgut. Der 44-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

16.03.2023, 23:04 Uhr

Ein mutmaßlicher Einbrecher ging der Polizei ins Netz (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Maurer

Einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher hat die Polizei am Dienstagabend in Dinslaken festgenommen. Zivilkräfte der Polizei waren auf den 44-jährigen Dinslakener aufmerksam geworden, weil dieser sich verdächtig verhielt. Als sie ihn mit seinem Auto anhalten wollten, flüchtete er zunächst in einen Hinterhof auf der Agnesstraße. Danach flüchtete er zu Fuß weiter, wobei er einen Schraubendreher wegwarf. Allein: Es half ihm nichts. Die Polizisten konnten ihn stellen. Bei der Durchsuchung des Mannes und seines Autos fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut, darunter mehrere Tausend Euro Bargeld und Schmuck. Ermittlungen ergaben, dass der Täter zuvor in eine Wohnung auf der Ursulastraße eingebrochen war und die Gegenstände dort entwendet hatte. Der 44-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Ob der 44-Jährige für weitere Wohnungseinbrüche im Bereich Dinslaken in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

(fbl)