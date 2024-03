Polizeiaktion in Dinslaken Ladendieb in Drogeriemarkt auf frischer Tat ertappt

Bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am Dienstag einen 39-jähriger Mann aus Wesel. Pech für den Mann: Am Dienstag war die Polizei zwischen 10 und 18 Uhr mit verstärkten Kräften in der Dinslakener Innenstadt unterwegs.