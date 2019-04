Dinslaken : Planwagenfahrten mit Trecker auf die Halde Nord

Dinslaken Am Sonntag, 5. Mai, gibt es um 14 Uhr eine Haldentour mit Gästeführerin Anja Sommer. Gezogen von einem historischen Trecker geht es mit dem Planwagen auf die Halde Nord der ehemaligen Zeche Lohberg, um das Panorama der Haldenlandschaft und die niederrheinische Landschaft zu erkunden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 19 Euro pro Person inklusive Kaffee und Kuchen. Anmeldungen bei der Stadtinformation am Rittertor telefonisch unter 02064 66222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de. Weitere Fahrten finden am 16. Juni, 11. August und 8. September statt. Gruppenfahrten können für 30. Mai und 18. August angefragt werden.