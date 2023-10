SPD Dinslaken zu Halde Lohberg „Tourismus könnte Photovoltaik im Wege stehen“

Werden die Lohberger Halden zu einem Standort für Photovoltaik-Energiegewinnung entwickelt? Die Halde Lohberg-Nord hatte der Regionalverband Ruhr (RVR) 2021 erworben. Jetzt will die SPD-Ratsfraktion wissen, inwieweit die Überlegungen des RVR in diese Richtung fortgeschritten sind. Eine entsprechende Anfrage hat sie an das Rathaus gestellt.