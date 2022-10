Pkw-Fahrer übersah Frau : 71-jährige Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Dinslaken Ein Autofahrer übersah eine Frau, die mit ihrem Pedelec unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Seniorin stürzte und sich schwer verletzte.

Schwere Verletzungen erlitt eine Pedelec-Fahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Der Unfall ereignete sich nach Mitteilung der Polizei bereits am vergangenen Freitag gegen 11.50 Uhr. Ein 51-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem Pkw die Autobahn A 3 aus Oberhausen kommend in Fahrtrichtung Arnheim. Er verließ mit seinem Wagen die Autobahn an der Anschlussstelle Dinslaken-Nord und wollte nach rechts in die Berger Straße abbiegen. Hierbei übersah er nach Mitteilung der Polizei die 71-jährige Frau aus Dinslaken, die mit ihrem Pedelec vorschriftsmäßig den rechten Radweg aus Richtung Kirchhellen kommend befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß und die Frau stürzte. Bei dem Sturz wurde die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand für die Frau, die keinen Fahrradhelm getragen hatte, nicht.