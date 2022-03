In Dinslaken klickten die Handschellen : Passanten stellen dreisten Dieb nach Verfolungsjagd in der City

Die Polizei lobte die couragierte Zusammenarbeit der Verfolger. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dinslaken Ein 21-Jähriger ohne festen Wohnsitz ging in einer Arztpraxis und einer Schneiderei auf Beutezug. Einen Teil des gestohlenen Geldes verlor er auf der Flucht.

Ein dreister Dieb hat am Dienstag die Polizei und mehrere Menschen in der Dinslakener Innenstadt auf Trab gehalten. Es war gegen 13.30 Uhr, als der zunächst unbekannte Mann eine Arztpraxis an der Eppinghovener Straße betrat – und zwar durch die Hintertür, die nur für den Personalverkehr bestimmt ist und zum Lüften offen stand. Im Mitarbeiterzimmer griff der Unbekannte in eine auf dem Tisch abgestellte Handtasche. Später stellte sich heraus, dass aus dieser Tasche zwei Schlüsselbunde fehlen.

Als eine Ärztin den Mann wenig später in ihrer Praxis entdeckte, sprach sie ihn an. Der Unbekannte gab vor, die Toilette zu suchen und reagierte auf Nachfragen aggressiv, woraufhin die Frau ihn schnurstracks aus der Praxis beförderte.

Etwa eine Stunde später schnappte sich eine Mitarbeiterin der Praxis ihre Handtasche vom Tisch des Mitarbeiterzimmers. Sie hatte Feierabend. Als sie zu ihrem Auto ging, stellte sie fest, dass ihr Autoschlüssel fehlt. In unmittelbarer Nähe des Autos bemerkte sie den Unbekannten, den ihre Chefin eine Stunde zuvor aus der Praxis geworfen hatte. Die 50-jährige Hünxerin wunderte sich, dass ihr Auto nicht abggeschlossen war. Sie setzte sich in den Wagen und benachrichtigte ihren Mann.

Währenddessen kam der Unbekannte auf sie zu und ging vor ihrem Auto auf und ab. Die Hünxerin fragte ihn, was er von ihr wolle. Der Fremde erklärte, er habe sich verlaufen und flüchtete. Wenige Minuten, später tauchte er in einer Änderungsschneiderei an der Friedrich-Ebert-Straße auf. Dort griff er in die Trinkgeldkasse und flüchtet mit der Beute.

Doch er hatte die Rechnung ohne den Schneider gemacht. Der 49-jährige Duisburger hatte von seinem Monitor aus die Tat beobachtet, ließ alles stehen und liegen und verfolgte den Dieb in Richtung Kreisverkehr.

Ein 50-jähriger Zeuge aus Dinslaken, der sich gerade vor dem dortigen Discounter aufhielt, sah den Flüchtenden, der während des Wegrennens Geld verlor, bemerkte dahinter dessen Verfolger, alarmierte die Polizei und nahm ebenfalls die Verfolgung auf.

Im gleichen Augenblick fuhr der Ehemann der Hünxerin, der auf dem Weg zu seiner Frau war, um ihr einen Ersatzschlüssel zu bringen, in den Kreisverkehr ein und stieß fast mit dem mutmaßlichen Dieb zusammen, der unvermittelt über die Straße rannte. Dem Mann war nach der Beschreibung, die seine Frau ihm per Telefon durchgegeben hatte, sofort klar, um wen es sich hier handeln muss. Vor einem Blumenladen an der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Althoffstraße endete die Verfolgungsjagd. Dem Schneider gelang es, zusammen mit dem Zeugen aus Dinslaken, den Unbekannten zu stellen. Auch das Ehepaar kam hinzu. Sekunden später klickten die Handschellen. Die Polizei nahm den 21 Jahre alten Mann – er ist ohne festen Wohnsitz – mit zur Wache.