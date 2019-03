Ehrenamtliches Engagement gewürdigt : Päpstlicher Orden für Theo Brosthaus

Theo Brosthaus (M.) freute sich über die Glückwünsche von Generalvikar Winterkamp (r.) und Pfarrer Barthel Kalscheur. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Christian Breuer

Dinslaken Generalvikar Klaus Winterkamp überreicht dem 81-jährigen Eppinghovener das Verdienstkreuz. Auszeichnung stellvertretend für alle, die sich ehrenamtlich engagieren und für ihre Mitmenschen einsetzen.

Auch wenn er inzwischen auf 81 Lebensjahre zurückblicken kann, setzt sich Theo Brosthaus noch lange nicht zur Ruhe. „Schaffenskraft bewahrt vor seelischer Schlafkrankheit“ ist einer der Leitsätze, an denen sich der Dinslakener Tag für Tag orientiert. Mit seiner Schaffenskraft widmet er sich seit Jahrzehnten zahlreichen ehrenamtlichen Projekten in der Kirche und der Gesellschaft. Ein Engagement, das nun von Papst Franziskus mit dem Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“ (deutsch: Für Kirche und Papst) gewürdigt worden ist.

Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp war aus Münster nach Dinslaken gekommen, um Theo Brosthaus das päpstliche Verdienstkreuz zu überreichen. Zuvor hatte Brosthaus mit seinen Gästen und Pfarrer Barthel Kalscheur bereits einen Dankgottesdienst gefeiert, der vom Kirchenchor Sankt Johannes Eppinghoven musikalisch gestaltet wurde.

Info Ehrenkreuz Pro Ecclesia et Pontifice Auszeichnung Das Ehrenkreuz wurde von Papst Leo XIII. 1888 gestiftet und ist eine Auszeichnung für Verdienste um Anliegen der Kirche und des Papstes. Es besteht aus einem Kreuz mit dem Papst-Wappen und der Inschrift „Pro Ecclesia et Pontifice“.

„Das Verdienstkreuz dürfen Sie nun bei allen kirchlichen Anlässen tragen“, erklärte Winterkamp. Er betonte, dass Brosthaus stellvertretend für alle, die sich ehrenamtlich engagieren, geehrt werde. Denn ohne all diese Menschen „würde Kirche nicht funktionieren“, sagte der Generalvikar. Er wisse, dass dieses Engagement „nicht immer nur mit Vergnügen verbunden“ sei, „manches Amt bringt Gegenwind, man macht sich nicht immer nur Freunde“. Brosthaus zeichne aus, dass er sich sowohl kirchlich als auch in seiner Heimatstadt engagiere, zum Beispiel in der Integrationsarbeit.

Brosthaus hat sich über viele Jahre in verschiedenen Bereichen des öffentlich-gemeindlichen Lebens engagiert. Besonders aber ist er im kirchlichen Kontext in Sankt Johannes und seit 2012 in der großen Pfarrei Sankt Vincentius ehrenamtlich tätig. Seine liturgische Präsenz als Senior-Ministrant bei Beerdigungen und in den Wochentagsgottesdiensten, im Küsterdienst zur Aushilfe, als Lektor und Kommunionhelfer und im Dienst an den Hauskranken, wissen Seelsorger und Gläubige zu schätzen.

Theo Brosthaus sprach bei seinen Dankesworten zunächst über den vor wenigen Wochen verstorbenen Diakon Bernhard Groß, mit dem er an vielen Projekten gemeinsam gewirkt hatte und den er in den vergangenen Monaten noch oft besucht hatte. „Danke, Bernhard“, sagte Brosthaus sichtlich bewegt, bevor er sich an die zahlreichen Ehrengäste wandte, die im Johannahaus zusammengekommen waren. „Ich habe zunächst gezögert, diese Ehrung anzunehmen“, erklärte er, schließlich gebe es viele Menschen, die sich in der ehrenamtlichen Arbeit einbringen – und für die er den Orden nun stellvertretend erhalten hat. „Die Botschaft des Evangeliums könnte nicht verkündet werden, wenn sich nicht so viele einsetzen dafür“, betonte Brosthaus. Noch immer gelte der Satz „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst“, und man müsse sich schämen, wenn man vom eigenen Glück nichts an andere Menschen abgeben wolle. Er appellierte an seine Zuhörer, nicht darauf zu warten, alles verändern zu können, sondern schon jetzt das Mögliche zu machen.

