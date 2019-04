33-Hobbykünstler zeigen ihre Werke : Osterausstellung eröffnet Museumssaison

Dinslaken Häschen hoppeln durch das Museum Voswinckelshof. 33 Hobbykünstler sind dieses Mal dabei.

Der Frühling hat Einzug gehalten ins Museum Voswinckelshof. Und mit ihm sind Scharen an Häschen gekommen, die in den einzelnen Räumlichkeiten die bunt verzierten Eier verstecken. Oder sind es vielleicht doch die hüpfenden Hühner gewesen, die sich als Blaudruck auf Handtüchern und Deckchen breit machen?

Und wie wäre mal wieder einen Ostergruß per Post und nicht per Mail zu verschicken. Die Auswahl an Osterkarten in den verschiedensten Variationen, ob in 3-D oder als Foto, ob gestickt oder als Leporello, die Auswahl fällt schwer.