Dinslaken erstes Etappenziel „Oppa Tom“ läuft 434 Kilometer für den guten Zweck

„Oppa Tom“ hat eine Mission: In 16 Tagen will er zu Fuß rund um den Ruhrpott laufen. Nicht einfach so, sondern für den guten Zweck. Vom 17. Juni bis 2. Juli läuft Thomas Kux – so heißt Oppa Tom mit bürgerlichem Namen – für „Helfen mit Herz“ insgesamt 434 Kilometer im Ruhrgebiet und am Niederrhein.