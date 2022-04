Polizei Dinslaken sucht farblich auffälligen Opel : Autofahrerin rammt entgegenkommenden Pkw

Dinslaken Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die einen Verkehrsunfall verursacht haben soll, bei dem Sachschaden an einem Pkw entstand. Sie war in einem auffälligen Opel unterwegs.

Am vergangenen Montag gegen 18.50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Dinslakener mit einem blauen Renault Clio die Straße Zum Fischerbusch in Richtung Hünxer Straße. In diesem Fahrzeug befand sich nach Mitteilung der Polizei noch ein 19-jähriger Beifahrer. Auf der Straße Zum Fischerbusch kam dem jungen Mann ein auffälliger Opel mit einer Frau am Steuer entgegen. Da auf seiner rechten Seite Autos parkten, scherte er in eine freie Parklücke ein.