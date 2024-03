Kultur in Dinslaken Das ist die neue Kathrin-Türks-Preisträgerin

Die Berliner Autorin, Regisseurin und Pädagogin Nora Mansmann erhält für ihr Stück „arm sein“ den Kathrin-Türks-Preis 2024. Der Preis ist mit 5000 Euro – gestiftet von der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe – dotiert und beinhaltet darüber hinaus die Uraufführung des Stücks am 18. Januar 2025 an der Burghofbühne. Die feierliche Preisverleihung wird in Anwesenheit der Autorin am 26. April in der Hauptstelle Dinslaken der Niederrheinischen Sparkasse stattfinden. Unter anderem wird das Schauspielensemble der Burghofbühne aus „arm sein“ lesen.