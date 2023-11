Neutorplatz in Dinslaken Weihnachtsmarkt diesmal ohne Helikopter-Nikolaus

Dinslaken · Für sieben Wochen verwandelt sich der Platz vor dem Dinslakener Einkaufszentrum in eine weihnachtliche Budenstadt. Was die Besucher erwartet, was neu ist und was anders.

06.11.2023 , 17:45 Uhr

Die Organisatoren und Sponsoren des musikalischen Neutor-Weihnachtsmarktes, der am Freitag eröffnet wird. Foto: Frieder Bluhm

Von Frieder Bluhm

Noch wird auf dem Neutorplatz fleißig geschraubt, gewerkelt und geschmückt. Buden, Bühne und Kinderkarussell sollen rechtzeitig fertig und einsatzbereit sein. Viel Zeit bleibt den Handwerken nicht mehr, denn schließlich soll der Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr zum sechsten Mal auf dem Platz vor der Neutor-Galerie stattfindet, am kommenden Freitag, 18.45 Uhr, eröffnen. Sieben Wochen lang lädt er dann die Besucher zu einem Bummel ein. Schluss ist erst am vorletzten Tag des Jahres. „Damit sind wir jetzt schon in guter Tradition“, sagt Marc Hellmich von der Hellmich-Unternehmensgruppe, die zu den Sponsoren gehört. 2017 sei die Premiere gewesen, und ohne die Corona-Pandemie wäre man jetzt schon bei der siebten Auflage. Für den Einzelhandel der Innenstadt sei der Weihnachtsmarkt immens wichtig, betont Hellmich. Info Die Budenstadt auf dem Neutorplatz Öffnungszeiten Der Weihnachtsmarkt auf dem Neutorplatz findet vom 10. November bis einschließlich 30. Dezember statt. Geöffnet ist er montags bis donnerstags jeweils in der Zeit von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 21 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr. Am 17. Dezember ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag in Dinslaken. Geschlossen Am Totensonntag (26. November) bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Ebenfalls an den Weihnachtstagen (24. bis 26. Dezember). War es sonst schon schön, soll dieses Jahr alles noch schöner und attraktiver werden. So gibt es mehr weihnachtliche Dekoration, darunter große Nussknacker, neue Lichterketten und ein nostalgisches Kinderkarussell, das ein moderneres Fahrgeschäft ersetzt. „Das nimmt etwas vom Kirmes-Charakter der Veranstaltung“, findet Hellmich. Ansonsten setzt man auf Bewährtes: eine – nach Einschätzung der Veranstalter – gute Mischung aus Gastronomie und Handel, vom 1. bis 23. Dezember einen Indoor-Bereich mit Ständen in der Neutor-Galerie und auch wieder die Weihnachtsscheune, in der es neben Speisen und Getränken an bestimmten Tagen ab 20 Uhr Live-Musik gibt. Von rund 20 Ständen auf dem Neutorplatz sind allein fünf den Vereinen vorbehalten, die sich im Wechsel dort präsentieren können. Auch die Stadt wird mit von der Partie sein – sie feiert schließlich in diesem zu Ende gehenden Jahr ihren 750. Geburtstag. Infos Das sind die Weihnachtsmärkte in Dinslaken, Voerde und Hünxe Infos Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez Live, Open-Air und bei freiem Eintritt wird den Besucher täglich ein Bühnenprogramm geboten. Laut Organisator Leon Finger, der sich nach diesem Weihnachtsmarkt allerdings aus der Organisation zurückziehen will, hat sich eine klare Programmstruktur entwickelt. Am Montag gehört die Bühne den Vereinen, diverse Künstlerinnen und Künstler treten jeweils am Dienstag auf, Mittwoch ist Kindertag, an dem sich unter anderem Kasperle die Ehre gibt. Überall wird noch geschraubt und gewerkelt. Foto: Frieder Bluhm Donnerstag erfreuen Shanty-Chöre vornehmlich das ältere Publikum. Unterschiedliche Musikinterpreten kommen am Freitag zu Gehör. Unter den Schlagerstars am Samstag sind bekannte Namen wie Bernhard Brink, Olaf Henning und Die Räuber. Der Sonntag ist ein Familientag. Ein solches Angebot über sieben Wochen ist teuer. „Wir sprechen da von einem Invest von rund 150.000 Euro“, verriet Hellmich. So etwas könne man nur mit guten Partnern machen. Sprich: Sponsoren. Allen voran die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe (Nispa) und die Stadtwerke Dinslaken, aber auch Volksbank Rhein-Lippe und weitere. In die Zeit des Weihnachtsmarktes fällt zudem ein weiteres Veranstaltungszugpferd, nämlich der Hobby-Handwerker-Markt am Samstag, 18. November, der in der Neutor-Galerie nicht weniger als 50 Aussteller zählt. Es weihnachtet bereits sehr. Da darf ein festlicher geschmückter Christbaum nicht fehlen. Foto: Frieder Bluhm Aber auch, wenn man an Bewährtem gern festhält: eine Neuerung gibt es dann doch. Denn bislang hatte der Nikolaus einen stets spektakulären Auftritt, indem er mit dem Helikopter einflog. Auch dieses Jahr ist mit seinem Erscheinen zu rechnen. Jedoch ohne Hubschrauber. Es habe eine Debatte gegeben, ob das noch zeitgemäß sei unter Umweltgesichtspunkten, berichtet Hellmich. „Deshalb haben wir gesagt: Darauf verzichten wir.“ Dennoch: Der Nikolaus kommt. Aber wohl nur in der Kutsche.

