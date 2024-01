Diebstahl in Dinslaken Fahrraddieb fährt fast eine Rollstuhlfahrerin über den Haufen

Eine 56-jährige Frau aus Dinslaken stellte demnach gegen 16.50 Uhr ihr E-Bike unverschlossen vor einem Stoffgeschäft auf der Neustraße ab, um das Geschäft kurz zu betreten. In dieser Zeit entwendete ein unbekannter Täter das Fahrrad. Bei seiner Flucht in Richtung Neutorgalerie kollidierte er in hohem Tempo beinahe mit einer Rollstuhlfahrerin.