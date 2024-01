Neujahrskonzert der Volksbank Rhein-Lippe Mit klassischen Klängen ins neue Jahr gestartet

In seiner Verabschiedung bedankte sich Volksbank-Vorstand Marc Indefrey nicht nur bei den Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch bei allen Gästen, die zum Gemeinschaftserlebnis beigetragen haben. Ein weiteres Dankeschön richtete er an die Helfenden hinter den Kulissen, wie die Freiwillige Feuerwehr und die Johanniter, die regelmäßig Veranstaltungen begleiten und der Gesellschaft an so vielen Stellen ehrenamtlich zur Seite stehen.