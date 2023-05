Nach Schließung zum Jahresanfang Neue Hundewiese steht erst in einem Jahr zur Verfügung

Hundehalter und ihre Vierbeiner müssen sich noch gedulden: Die neue Hundewiese am Dinslakener Holzenergiezentrum (DHE) ist zwar beschlossene Sache. Doch bis die ersten Hunde auf dem Gelände herumtollen können, wird es noch eine Weile dauern. Darauf weisen die Stadtwerke Dinslaken in einer Pressemitteilung hin. Diese waren per Ratsbeschluss am 21. März mit der Errichtung und dem Betrieb der Hundewiese betraut worden.