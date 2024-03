Gastronomie in Dinslaken Ein Café und eine Bierbar mit dem Charme eines Pubs

Dinslaken · Es tut sich was in Sachen Gastronomie in der Dinslakener Altstadt. Auf Sichtweite eröffnen in nächster Zeit an der Duisburger Straße gleich zwei neue Orte gepflegter Gastlichkeit. Einer davon ist noch (fast) ein Geheimnis. Was man schon weiß.

22.03.2024 , 18:38 Uhr

In diesem Haus eröffnet im Spätsommer ein Café. Foto: Frieder Bluhm

Von Frieder Bluhm