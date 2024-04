Bildung in Dinslaken Wann der Neubau der Gesamtschule am Schulzentrum Hiesfeld fertig wird

300 Schüler der Gesamtschule Hiesfeld können sich freuen: Ab Sommer 2025 findet ihr Unterricht in modernen, tageslichthellen und barrierefreien Räumen mit durchdachtem Farbkonzept statt. Seit der feierlichen Grundsteinlegung am 19. August 2023 schreitet der Neubau der Gesamtschule am Schulzentrum Hiesfeld voran und liegt laut einer Pressemitteilung der Stadt im Zeitplan.