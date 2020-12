An der Roonstraße in Dinslaken : Nachbarn aus Mehrfamilienhaus schnappen Einbrecherin

An der Roonstraße in Dinslaken

Dinslaken Einbrecher wollten in die Wohnung einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus einsteigen. Aber da hatten sie die Rechnung ohne die Nachbarschaft gemacht: Drei weitere Hausbewohner reagierten geistesgegenwärtig und mutig, stellten eine mutmaßliche Täterin und vereitelten den Diebstahl.

Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr riefen Nachbarn eines Mehrfamilienhauses an der Roonstraße die Polizei. In eine der Wohnungen war eingebrochen worden, erklärten sie, und sie hielten die mutmaßliche Einbrecherin fest. Als die Beamten kurz danach eintrafen, bekamen sie eine außergewöhnliche Geschichte zu hören.