16-Jährige leicht verletzt : Mofafahrerin stürzt, Autofahrer wird nun gesucht

Dinslaken Polizei hofft auf Zeugen.

Die Polizei sucht in Zusammenhang mit einem Unfall einen Autofahrer. Am vergangenen Donnerstag gegen 7.20 Uhr befuhr eine 16-jährige Mofafahrerin den Kreisverkehr Kirchstraße in Hiesfeld aus Richtung Heistermannstraße kommend. In Höhe der Kirchstraße fuhr ein Pkw-Fahrer in den Kreisverkehr ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 16-Jährige bremste daraufhin ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. An ihrem Mofa entstand Sachschaden. Nach einem kurzen Wortwechsel setzte der Autofahrer seine Fahrt fort, wie die Polizei weiter berichtete. Der Mann war in einem grünen Auto unterwegs. Er sowie weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei Dinslaken, Telefon 02064 6220 melden. Von dem Autofahrer liegt eine Personenbeschreibung vor. Danach ist er 40 bis 50 Jahre alt, hatte zum Zeitpunkt des Vorfalls einen Dreitagebart und dicke, schwarze Augenbrauen.